В июне средняя зарплата петербуржцев превысила 100 тыс. рублей

Так, жители Петербурга, согласно данным Петростата, зарабатывают больше на 8,4%.

Средняя номинальная зарплата петербуржцев в июне составила 101 155 рублей, пишет Петростат. Так, жители Петербурга, согласно данным ведомства, зарабатывают больше на 8,4%.

Специалисты отрасли добычи полезных ископаемых стали получать меньше: их заработная плата снизилась с 232 до 209 тыс. рублей. Кроме того, упал заработок сотрудников IT-сферы. Месяцем ранее их доход составлял 153 тыс. рублей, в июне же – 149,8 тыс. рублей.

Работники банков и страховых компаний повысили заработок со 136 до 162 тыс. рублей в месяц. Также увеличились зарплаты представителей научной, технической сфер, сфер образования и здравоохранения.

Ранее на Piter.TV: средняя зарплата учителей в Петербурге в июле составила 50 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV