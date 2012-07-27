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Средняя зарплата учителей в Петербурге в июле составила 50 тысяч рублей
Сегодня, 14:43
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Средняя зарплата учителей в Петербурге в июле составила 50 тысяч рублей

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Отмечается, что показатель вырос на 2330 рублей.

Средняя зарплата учителей в Петербурге в июле 2023 года составила 50 тысяч рублей. Об этом сообщают "Петербургские Ведомости" со ссылкой на пресс-службу рекрутинговой компании HeadHunter.

Отмечается, что показатель вырос на 2330 рублей. Основная ставка педагога в госучреждении составляет 18 часов в неделю. Также сообщается, что на рынке педагогов есть более выгодные предложения. Например, зарплата преподавателя математики и физики на английском языке в частном образовательном центре, которая составляет до 150 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что за год спрос на учителей в Петербурге вырос на 54%.

Фото: Piter.tv

Теги: зарплаты, санкт-петербург, учителя
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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