За год спрос на учителей в Петербурге вырос на 54%

Зарплата педагогов за год увеличилась на 2,3 тыс., почти до 50 тыс. рублей. Тем не менее, ожидаемая зарплата составляет 59 до 65 тыс. рублей.

В июле спрос на учителей и репетиторов в Северной столице вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Число вакансий резко увеличилось на фоне подготовки к новому учебному году. В общей сложности рост спроса по стране составил 39%. Наиболее востребованными стали учителя иностранных языков, математики, информатики, а также преподаватели дошкольного образования.

В Петербурге зарплата учителей за год увеличилась на 2,3 тыс., почти до 50 тыс. рублей. Тем не менее, ожидаемая зарплата составляет 59 до 65 тыс. рублей. В связи с этим, каждый пятый педагог на Северо-Западе страны готов переехать в другой регион.

Ранее мы сообщили о том, что число самозанятых в Петербурге увеличилось на 20%.

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