Число самозанятых в Петербурге увеличилось на 20%

Суммарно все российские самозанятые зарабатывают 2,5 трлн рублей.

За период с января по июнь 2023 года число самозанятых в Северной столице достигло 484,4 тыс. человек, что составляет 18,2%, от населения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Кроме того, по данным Федеральной налоговой службы (ФАС) РФ, в качестве самозанятых в стране выступают уже 8,1 млн человек. Все они платят специальный налог. Суммарно все российские самозанятые зарабатывают 2,5 трлн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге увеличилось количество вакансий для студентов.

Фото: Pxhere