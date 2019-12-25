В Петербурге увеличилось количество вакансий для студентов

Студенты петербургских вузов могут немного выдохнуть в вопросе поиска работы. В Северной столице увеличилось количество предлагаемых вакансий.

В течение августа в Санкт-Петербурге появилось свыше 13 тысяч вакансий с частичной занятостью, предоставляющих возможность трудоустроиться студентам. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter Северо-Запад.

Среди разнообразных вакансий, 19% работодателей предлагают сменный график работы, 24% – гибкий график, и 12% позволяют работать удаленно. В сравнении с предыдущим годом количество вакансий с частичной занятостью для студентов выросло в 2,3 раза.

По отраслям, наибольшее количество вакансий с частичной занятостью приходится на розничную торговлю, услуги для бизнеса, информационные технологии, сферу туризма, гостиничного бизнеса и ресторанов, перевозки, логистику и внешнеэкономическую деятельность, а также на медиа, рекламу и маркетинг.

Размер заработной платы варьируется от 20 до 65 тысяч рублей. В 43 процентах случаев предложенная зарплата выше среднего уровня на рынке, составляя не менее 65 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что государственные вузы Петербурга успешно завершили прием на бюджетные места.

Фото: Piter.TV

