Государственные вузы Петербурга успешно завершили прием на бюджетные места

В петербургских вузах завершился прием на бюджетные места в вузы. Речь идет о местах на бакалавриате и специалитете.

Завершился прием на бюджетные места в государственных вузах Петербурга: более 29 тысяч абитуриентов приняты на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, более 1000 первокурсников получили шанс обучаться по особой квоте для людей с инвалидностью, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это еще один шаг к созданию равных возможностей в образовании.

Важно отметить, что в этом году процесс подачи документов был максимально удобным: абитуриенты могли подать документы лично и через сайт вуза, Почту России или в электронной форме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг.

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Фото: Piter.TV