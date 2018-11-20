Расположенная около СПбГУ статуя универсанта может переместиться к "Максидому"

Права на статую принадлежат генеральному директору сети Александру Евневичу: в 2000-е он оплатил изготовление и установку памятника.

Памятник универсанту, находящийся у здания Двенадцати коллегий, может переехать к "Максидому". Об этом пишет "Фонтанка" в пятницу, 4 августа.

Права на статую принадлежат генеральному директору сети Александру Евневичу: в 2000-е он оплатил изготовление и установку памятника. Таким образом, ни университет, ни город не могут распоряжаться "Крылатым гением". За идеей же стоит культурный фонд "Знаменитые универсанты СПбГУ".

Группа компаний "Орими", глава которой – Евневич, рассматривает варианты локаций для переезда универсанта. Один из них – "Максидом" на Уральской улице.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный одобрил эскиз памятника Уварову у здания СПбГУ.

Фото: Piter.TV