Смольный одобрил эскиз памятника Уварову у здания СПбГУ

Смольный одобрил эскиз памятника министру Уварову, однако с некоторыми доработками. Он будет стоять рядом с главным зданием СПбГУ.

В Смольном одобрили эскиз памятника министру народного просвещения Сергею Уварову. Об этом появилась информация на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре.

Сейчас на месте, где будет стоять памятник, стоит символ СПбГУ – "Крылатый гений". Он находится у главного здания вуза.

Несмотря на то, что проект был одобрен, члены Градсовета отметили, что ему необходима доработка. А именно в камне не хватает пластики, лаконичности и соблюдения пропорций.

Памятник собираются установить у здания СПбГУ уже этой осенью.

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Фото: Piter.TV