Смольный одобрил эскиз памятника Уварову у здания СПбГУ

В Смольном одобрили эскиз памятника министру народного просвещения Сергею Уварову. Об этом появилась информация на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре.
Сейчас на месте, где будет стоять памятник, стоит символ СПбГУ – "Крылатый гений". Он находится у главного здания вуза.
Несмотря на то, что проект был одобрен, члены Градсовета отметили, что ему необходима доработка. А именно в камне не хватает пластики, лаконичности и соблюдения пропорций.
Памятник собираются установить у здания СПбГУ уже этой осенью.
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Фото: Piter.TV
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