Петербургские вузы подняли стоимость обучения

Сами абитуриенты чаще всего выбирают инженерные и технические специальности.

Практически все вузы Северной столицы одновременно увеличили стоимость платного обучения. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Больше всего ценник вырос для абитуриентов и учащихся Горного института. Стоимость обучения там поднялась с 400 до 600 тыс. рублей за один год обучения. Наиболее дорогой специальностью стал "международный менеджмент" в СПбГУ: чтобы учиться на этом направлении, необходимо будет платить 600,6 тысячи рублей в год. В среднем обучение по городу подорожало на 10-30 тыс. рублей. Исключением стал Гуманитарный университет профсоюзов, где средняя стоимость обучения наоборот снизилась.

Сами абитуриенты чаще всего выбирают инженерные и технические специальности. В топе популярных вузов находятся СПбГУ, Политех Петра Великого, Педагогический университет им. А. И. Герцена, ЛЭТИ и Первый мед. По стране самой востребованной остаются специальности, связанные со сферой IT: их выбирает каждый четвёртый выпускник школы.

Ранее мы сообщили о том, что более 11 тыс. студентов смогут поступить в вузы на программы среднего профессионального образования в Петербурге.

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