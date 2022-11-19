Более 11 тыс. студентов смогут поступить в вузы на программы среднего профессионального образования в Петербурге

В направлениях подготовки профессионалов среднего звена преобладают технические специальности.

В пятницу, 7 июля, в правительстве Петербурга сообщили о том, что вузы города примут более 11 тыс. первокурсников на программы среднего профессионального образования.

Президент России поставил задачу – серьезно обновить подходы к системе подготовки кадров для укрепления технологического суверенитета страны. В ее выполнении мы тесно взаимодействуем с вузами и промышленными предприятиями. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В направлениях подготовки профессионалов среднего звена преобладают технические специальности – 41,1%. Экономика, управление, туризм и сервис составляют 21,5%.

В этом году пять вузов Северной столицы получат гранты на реализацию программ среднего профессионального образования. Соответствующее постановление подписал губернатор города.

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