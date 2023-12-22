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Небо над Петербургом засияет ночью 3 мая из-за магнитной бури
Сегодня, 23:18
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Небо над Петербургом засияет ночью 3 мая из-за магнитной бури

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Также отмечается, что почти над всей территорией РФ сформировалась зона полярных сияний.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что сильной магнитной бури в небе над Петербургом в ночь со 2 на 3 мая может появиться северное сияние.

Магнитная буря увеличилась до сильной! Текущий индекс составляет около 7. Это третья по силе буря год. Причины события по-прежнему не полностью понятны.

Пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

Также отмечается, что почти над всей территорией РФ сформировалась зона полярных сияний. На широтах выше 65 градусов вероятность их появления составляет 90%. 

Ранее северное сияние заметили над Ладожским озером. Явление совпало с дугой Млечного Пути и апрельскими льдами, выброшенными на берег во время шторма.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова)

Теги: магнитная буря, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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