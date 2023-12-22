Северное сияние засняли над Ладогой

Явление совпало с дугой Млечного Пути и апрельскими льдами, выброшенными на берег во время шторма.

В пятницу, 5 апреля, на отдалённом мысе на Ладожском озере наблюдали северное сияние. Сообщение об этом поступило от очевидцев в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Явление совпало с дугой Млечного Пути и апрельскими льдами, выброшенными на берег во время шторма. Условия для наблюдения были суровыми: температура опускалась до -11 градусов.

Само сияние было особенно ярким в нескольких моментах, когда полосы с нижней кромкой окрашивались в зеленовато-розовые оттенки, иногда можно было различить бледно-серые столбики, длилось это несколько часов. В то же время в целом активность этого естественного явления была невелика, уточнили любители наблюдений.

Ранее северное сияние озарило небо над Ленобластью ночью 10 марта.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное