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Небо над Ленобластью ночью 10 марта озарило северное сияние

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Отмечается, что магнитной бури не было, однако несколько часов подряд у горизонта "бродили то лучики, то ленты".

В ночь с 9 на 10 марта небо над озером Волоярви во Всеволожском районе Ленобласти озарило северное сияние. Об этом рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Снова сегодня были попытки поохотиться за кометой, даже выдалось несколько часов ясного неба, но небольшое, но достаточно лучистое северное сияние снова показалось на горизонте и засветило небо розовыми оттенками. 

Екатерина Стрельникова, фотограф

Кроме того, отмечается, что магнитной бури не было, однако несколько часов подряд у горизонта "бродили то лучики, то ленты". 

Ранее на Piter.TV: сотрудница обсерватории рассказала, почему северное сияние стали чаще видеть в Петербурге.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова)

Теги: волоярви, северное сияние
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Новости СПб,

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