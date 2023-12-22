Сотрудница обсерватории рассказала, почему северное сияние стали чаще видеть в Петербурге

Эксперт пояснила, что в природе не произошло никаких глобальных изменений.

В последнее время петербуржцы часто наблюдают в небе фантастическое зрелище - северное сияние. Оно украсило ночное небо вчера, 4 марта. Явление всё чаще проявляется в черте города, в отличие от 2023-его года, когда его приходилось наблюдать в отдалённых уголках Ленобласти. Причину таких перемен объяснило издание spb.aif.ru со ссылкой на заведующую обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Марию Смирнову.

Эксперт пояснила, что в природе не произошло никаких глобальных изменений: просто с появлением новых возможностей для моментального оповещения о прибывающих выбросах, сияние стало заметнее. В настоящее время мы наблюдаем максимум солнечной активности, в сочетании с благоприятными условиями для ярких сияний близ равноденствия.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2014 году. Весной прошлого года яркое северное сияние наблюдалось в разных районах города, хотя это не было столь заметным, как в этот раз. Мария Смирнова заверила, что это лишь вопрос времени, и новые сильные выбросы на землю не заставят себя долго ждать.

Ранее мы сообщили о том, что росомаху заметили на севере Выборгского района Ленобласти.

Фото: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр