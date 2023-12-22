Росомаху заметили на севере Выборгского района Ленобласти

Росомаха является редким животным для региона, и раньше апреля её появление в этих крях не ожидалось.

В Выборгском районе Ленинградской области замечена необычная и опасная хищница - росомаха. Уже шесть лет подряд каждую весну она появляется именно в этих краях, прибывая из северных районов и проводя лето на юге. Пресс-служба комитета по животному миру Ленинградской области отметила, что росомаха является редким животным для региона, и раньше апреля её появление не ожидалось.

Росомаха − хищное млекопитающее из семейства куньих, представляющее собой единственный вид рода Gulo, что в переводе с латинского означает "обжора". Внешне росомаха напоминает медведя или барсука, у неё коренастое тело, короткие передние ноги и более длинные задние, что придает ей изогнутую спину в виде дуги. Этот вид обитает в тайге, лесотундре, частично в тундре и горных районах Евразии и Северной Америки. В России южная граница ареала проходит через Тверскую, Кировскую, Ленинградскую и Вологодскую области, а также Пермский край. Росомаха широко распространена в Сибири и на Дальнем Востоке, а также обитает на Кольском полуострове в Мурманской области, в Карелии, Псковской и Новгородской областях, Республике Коми и на Камчатке.

Большую часть времени росомаха проводит в одиночестве, активно защищая границы своей территории от особей своего пола. Хищница обустраивает логова под вывернутыми корнями, в расщелинах скал и других укромных местах, а на охоту выходит в сумерках. В отличие от многих других куньих, которые ведут оседлый образ жизни, росомаха постоянно кочует в поисках добычи на своей охотничьей территории, которая может достигать 1500-2000 кв.м. Она легко перемещается по деревьям и обладает острым зрением, слухом и обонянием. Во время охоты росомаха издает звуки, напоминающие лисье тявканье.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге зоозащитники поймали больную лису и привезли ее в центр помощи "Сирин".

Фото и видео: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области (видео - Анна Забелина)