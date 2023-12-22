В Выборге зоозащитники поймали больную лису и привезли ее в центр помощи "Сирин"

Животное страдает от чесотки. Лису будут лечить.

Больную лисичку из Выборга поймали и доставили в центр помощи диким животным "Сирин". Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Животное долгое время пытались поймать местные жители. Они хотели помочь зверьку. К решению проблемы привлекли активистов из группы помощи животным "ЕЖ". Они выследили лисицу и поймали ее.

Ветеринары подтвердили, что животное болеет. У плутовки диагностировали чесотку. Пациентку будут лечить.

Ранее мы писали, что во время перелёта из Пхукета в Петербург погиб пятилетний мопс.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком