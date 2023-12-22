Измученная лиса с капканом на лапе забрела в подмосковный поселок Европа

Животное пытаются поймать, чтобы оказать ему помощь.

Дикую лису с капканом на лапе обнаружили местные жители на территории подмосковного поселка Европа. Журналисты телеканала "360" узнали о том, что лесной зверь расхаживает по улицам населенного пункта в поисках еды. В настоящее время нанят специалист по отлову животных, но поймать незваного гостя до сих пор не получилось. В тот момент, когда ловец прибыл на место, начался сильный ливень, поэтому лисе пришлось спрятаться. Жители добавили, что начали сбор денежных средств на необходимые процедуры - отлов, прививки, лечение и питание.

Приходит в поисках пищи, так как у многих установлены грили и мангалы на территории участков, идет на запах. очевидец

Дополнительно в Telegram-канале "Ильинское. Новости" опубликованы фотографии и видеоролики с хищником. В кадре заметно, что лиса с опаской осматривает окрестности. На передней лапе у нее висит капкан. Один из очевидцев за кадром попытался подозвать зверя к себе, однако тот испугался и не стал контактировать с человеком.

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Фото и видео: Telegram / Ильинское. Новости