В Ленобласти заметили пушистую рыжую лису

Лиса обратила внимание на видеоловушку, потому что увидела свое отражение. Она приблизилась к камере из-за любопытства.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка петербургского биолога Павла Глазкова запечатлела молодую лисичку. Видео с животным специалист опубликовал в группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте".

По словам специалиста, лиса обратила внимание на видеоловушку, потому что увидела свое отражение. Она приблизилась к камере из-за любопытства. Рыжая и пушистая красавица сейчас ищет пару.

У лисиц продолжается гон. Вторая половина марта – самое время для активного поиска пары. Животные метят территорию и издают душераздирающие крики. Чего не сделаешь ради продолжения рода! Пока очередной жених идет по следу своей потенциальной невесты, красавица-лисица словно специально попозировала на камеру. Павел Глазков, биолог

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Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков