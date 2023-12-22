В Ленобласти заметили пушистую рыжую лису

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка петербургского биолога Павла Глазкова запечатлела молодую лисичку. Видео с животным специалист опубликовал в группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте".
По словам специалиста, лиса обратила внимание на видеоловушку, потому что увидела свое отражение. Она приблизилась к камере из-за любопытства. Рыжая и пушистая красавица сейчас ищет пару.
У лисиц продолжается гон. Вторая половина марта – самое время для активного поиска пары. Животные метят территорию и издают душераздирающие крики. Чего не сделаешь ради продолжения рода! Пока очередной жених идет по следу своей потенциальной невесты, красавица-лисица словно специально попозировала на камеру.
Павел Глазков, биолог
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Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков
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