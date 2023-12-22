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В Петербурге могут установить памятник легендарным эрмитажным котам
Сегодня, 11:19
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В Петербурге могут установить памятник легендарным эрмитажным котам

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С инициативой выступил скульптор Игорь Вяземский. Он уже создал малую копию будущего памятника.

В Петербурге может появиться памятник легендарным эрмитажным котам. С идеей выступил скульптор Игорь Вяземский, он уже создал малую копию будущего монумента. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Как рассказал автор проекта, замысел сделать памятник родился семь лет назад. Однажды скульптор увидел на канале Грибоедова кошку, которая сидела в витрине магазина и грелась на солнце. Вяземский решил, что нужно увековечить в бронзе образ хранителя Эрмитажа с медалью на шее.

Инициативный петербуржец планирует обратиться в музей и предложить свой проект. Отметим, что он создал малую копию будущего памятника. Игорь Вяземский передаст его в Эрмитаж. 

Ранее на Piter.tv: "Петербургского ангела" вернули в Измайловский сад.

Фото: Pxhere

Теги: животные, памятник эрмитажным котам, скульптор игорь вяземский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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