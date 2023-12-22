В Петербурге могут установить памятник легендарным эрмитажным котам

В Петербурге может появиться памятник легендарным эрмитажным котам. С идеей выступил скульптор Игорь Вяземский, он уже создал малую копию будущего монумента. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Как рассказал автор проекта, замысел сделать памятник родился семь лет назад. Однажды скульптор увидел на канале Грибоедова кошку, которая сидела в витрине магазина и грелась на солнце. Вяземский решил, что нужно увековечить в бронзе образ хранителя Эрмитажа с медалью на шее.
Инициативный петербуржец планирует обратиться в музей и предложить свой проект. Отметим, что он создал малую копию будущего памятника. Игорь Вяземский передаст его в Эрмитаж.
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Фото: Pxhere
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