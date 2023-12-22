Врач рассказала, грозит ли России чесотка, с которой столкнулись британцы

Вспышки заболевания были замечены в домах престарелых, больницах и студенческих общежитиях.

В Британии зафиксировали всплеск заболеваемости чесоткой. Больше всего зараженных в домах престарелых, больницах и студенческих общежитиях. В стране не хватает медикаментов для лечения. Болезнь очень заразна: подцепить чесоточного клеща можно в любом социальном учреждении, в транспорте или просто придя в гости к другу. Чесотка передается даже через предметы. На портале "360" рассказали, грозит ли эпидемия России.

По мнению медиков, в РФ достаточно лекарств для лечения чесотки. Они продаются в большинстве аптек и стоят дешево.

Главный симптом заболевания — кожный зуд, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова. Обычно клещи проявляют активность ночью, поэтому зараженные не могут уснуть. Кроме того, у некоторых пациентов появляются маленькие пузырьки и расчесы по всему телу. Особенно много красных маленьких пятен между пальцами рук, по бокам, на внутренних поверхностях рук и ног.

Если появилась подозрительная сыпь, нужно обязательно посетить дерматолога. Врач назначит нужную мазь. Часто пациенты путают заболевание с аллергией и долго лечат себя не теми лекарствами.

Чтобы снизить вероятность заражения чесоткой, нужно мыть руки после общественного транспорта и контакта с чужими вещами. В общественном транспорте лучше ездить стоя, поскольку на сиденьях тоже могут быть клещи. Также важно каждый день мыться. Нельзя носить чужую одежду. Кроме того, медики советуют утюжить постельное белье и полотенца после стирки.

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