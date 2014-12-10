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На Парнасе готовится к открытию поликлиника на 900 посещений в смену

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Пятиэтажное здание расположилось на участке 1,3 гектара вдольТолубеевского проезда.

На Парнасе готовится к открытию самая большая поликлиника в Выборгском районе. Застройщик ООО "Главстрой-СПб" получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, рассказал портал "Строительный Петербург".

Пятиэтажное здание расположилось на участке 1,3 гектара вдольТолубеевского проезда. Заявленная мощность поликлиники – 900 посещений в смену.

Сейчас здание доукомплектовывают мебелью и медицинским оборудованием. Внутри поликлиники также появится водолечебный комплекс с бассейном и травматологический пункт.

Ранее в Петербурге ввели в эксплуатацию последний дом-долгострой.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: парнас, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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