Во время перелёта из Пхукета в Петербург погиб пятилетний мопс

Судя по вердикту ветеринара, причиной смерти питомца могло стать либо переохлаждение, либо сердечная недостаточность.

На прошлой неделе во время полёта из Пхукета в Петербург умер пятилетний мопс. Сообщение об этом было опубликовано в издании "Фонтанка" с ссылкой на владельцев погибшего питомца.

Собака по имени Фрэнк была полностью здорова и не страдала от каких-либо заболеваний. Тем не менее, по прибытии хозяева обнаружили, что тело мопса было уже бездыханным. Судя по вердикту ветеринара, причиной смерти питомца могло стать либо переохлаждение, либо сердечная недостаточность.

Владельцы мопса также рассказали, что они хотели взять своего питомца с собой в самолётную кабину и заплатить за него, как за дополнительного пассажира, выполнив требования по максимально допустимому весу. Однако оказалось, что мопс превышал допустимый вес на 2,5 кг.

Ранее мы сообщили о том, что амурский тигр, доставленный в хоспис под Петербургом, не сможет вернуться на волю.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)