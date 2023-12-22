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Амурский тигр, доставленный в хоспис под Петербургом, не сможет вернуться на волю
Сегодня, 10:11
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Амурский тигр, доставленный в хоспис под Петербургом, не сможет вернуться на волю

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Сейчас зверь проходит лечение.

Амурский тигр, доставленный в хоспис под Петербургом,  не сможет вернуться на волю. Животное останется инвалидом. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на волонтеров благотворительного фонда. 

Зверя отловили в Приморье, а затем доставили в город на Неве. Известно, что хищник попал лапой в браконьерскую петлю и повредил связки. Кроме того, он получил огнестрельное ранение. Злоумышленники повредили плечо хищника. 

Сейчас тигр проходит лечение. Ему дают лекарства, животное откармливают. Впереди еще перации и долгая реабилитация.

Ранее мы писали, что в Кудрово заметили ласку.

Фото: Pxhere

 

Теги: амурский тигр, благотворительный фонд, хоспис для животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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