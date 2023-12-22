Сейчас зверь проходит лечение.

Амурский тигр, доставленный в хоспис под Петербургом, не сможет вернуться на волю. Животное останется инвалидом. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на волонтеров благотворительного фонда.

Зверя отловили в Приморье, а затем доставили в город на Неве. Известно, что хищник попал лапой в браконьерскую петлю и повредил связки. Кроме того, он получил огнестрельное ранение. Злоумышленники повредили плечо хищника.

Сейчас тигр проходит лечение. Ему дают лекарства, животное откармливают. Впереди еще перации и долгая реабилитация.

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Фото: Pxhere