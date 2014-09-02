В Ленинградский зоопарк привезут нового амурского тигра после ремонта вольера

Однако сначала специалистам предстоит отремонтировать и объединить несколько вольеров.

Ленинградский зоопарк готовится принять нового амурского тигра. Необходимость в этом возникла после того, как 22 февраля ушел из жизни любимец публики — 17-летний хищник Амадей. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная возрастными заболеваниями. Директор зоопарка Юрий Журавлев рассказала КП-Петербург.

Амадей появился в зоопарке еще котенком в 2009 году. Он прожил долгую жизнь: в природе тигры обычно живут около 10-15 лет. По человеческим меркам его возраст можно приравнять к 80-85 годам, отметил руководитель. Сейчас в зоопарке есть еще одна тигрица — Виола. Однако она находится в Воронежском зоопарке по программе размножения. Ей уже подобрали жениха. Контроль за численностью этих животных важен, поскольку в природе их становится слишком много, и они начинают выходить к людям.

Что касается нового обитателя, то поиски самого животного проблем не составляют, объяснил Журавлев. Основная сложность заключается в подготовке помещения. Освободившийся вольер планируют отремонтировать и объединить с соседними. Это необходимо для комфортного содержания одного или двух хищников одного пола.

Приоритет отдается именно амурскому тигру, так как только этот подвид способен переносить суровые петербургские зимы. Сроки появления нового питомца будут напрямую зависеть от скорости ремонтных работ и согласований. В зоопарке рассматривают вариант с приобретением котенка, поскольку молодое животное проще адаптировать и воспитывать. Однако появление взрослой особи тоже не исключают.

Фото: Ленинградский зоопарк