Легендарный тигр из Ленинградского зоопарка Амадей заболел

В дикой природе он бы не выжил.

Легендарный обитатель Ленинградского зоопарка временно покинул вольер. Амурский тигр Амадей переведен во внутренние помещения из-за проблем со здоровьем. Как сообщили в телеграм-канале зоопарка, сейчас хищник находится под наблюдением ветеринарных врачей, которые пытаются установить причины ухудшения его самочувствия и скорректировать курс поддерживающей терапии.

В октябре этого года Амадею исполнится 17 лет. Для амурских тигров это более чем почтенный возраст — в естественной среде обитания сородичи петербургского долгожителя редко дотягивают до 10–15 лет. В последние годы состояние хищника постепенно ухудшалось, однако благодаря регулярному лечению он сохранял активность и радовал посетителей.

В зоопарке подчеркнули, что делают все возможное для улучшения состояния питомца и очень ждут его возвращения в экспозицию. Сотрудники обратились к горожанам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием.

Фото: Ленинградский зоопарк