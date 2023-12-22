В Кудрово заметили ласку: комментарий Роспотребнадзора

В ведомстве напомнили, что дикие животные могут быть переносчиками бешенства.

Северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупредила жителей Петербурга и Ленобласти о возможных встречах с дикими животными вблизи жилых зон. Помимо лисиц и зайцев, в городской черте появляется ласка - представитель рода куньих. Жители Кудрово недавно заметили этого зверька и разместили видео в соцсетях.

В Росприроднадзоре отмечают, что ласка внесена в Красную книгу нескольких регионов России. При этом она неприхотлива в условиях обитания, и вероятность встречи с ней возрастает там, где есть мышевидные грызуны, являющиеся основным рационом питания для этого животного. Ласка может питаться как мышами-полевками, так и крысами. Они подчеркнули, что, как правило, ласка не нападает на людей, однако если ее пытаться поймать, она будет защищаться и может нанести больной укус.

Кроме того, животные могут быть переносчиками бешенства. По этой причине не рекомендуется трогать ласку. Лучше уйти и дать ей возможность спокойно уйти.

Ранее мы сообщили о том, что собаку, брошенную на морозе бывшими хозяевами, продолжают всем миром спасать жители Ленобласти.

Видео: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово (Анастасия Малкина)