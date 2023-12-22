Собаку, брошенную на морозе бывшими хозяевами, продолжают всем миром спасать жители Ленобласти

Животное дает себя погладить, но не хочет уходить с места, где ее оставили. Собака ждет своего хозяина.

Жители Ленобласти пытаются спасти собаку, которую бездушные хозяева выбросили на мороз. Сейчас песик живет в деревне Бор. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Местные жители и волонтеры ухаживают за собакой, пытаются ее откормить. Ей принесли старую одежду, одеяла, чтобы она могла согреться. Животное дает себя погладить, но не позволяет надеть ошейник и не уходит с места, на котором его оставили. Вероятно, песик очень ждет хозяина.

Сейчас зоозащитник думают, как спасти собаку, которая не хочет уходить в теплое место. Жители переживают за здоровье животного.

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Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург