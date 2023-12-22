Петербургские студенты разработали бесконтактную зарядку для БПЛА

Устройство разрабатывали с 2022 года.

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) разработали способ бесконтактного заряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ 22 января.

По словам автором проекта, модуль может заряжать беспилотник во время полета, и благодаря этому аппарату не придется возвращаться на станцию технического обслуживания. Зарядка основана на принципе электромагнитной индукции, что означает обязательное нахождение дрона на определенном расстоянии от контактной сети.

Сейчас мы оформляем заявку на патент, тестируем лабораторный образец, уточняем расчетные модели. Аналогов такого способа на момент проведения патентного поиска нет. Михаил Желавский, руководитель проекта

Устройство разрабатывали с 2022 года.

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Фото: unsplash (Fikri Rasyid)