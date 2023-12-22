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Воздушное пространство Петербурга снова закрывали из-за данных о беспилотнике
Сегодня, 17:00
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Воздушное пространство Петербурга снова закрывали из-за данных о беспилотнике

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Аэропорт функционировал штатно, и ограничения действовали не более 15 минут, не оказывая серьёзного влияния на операционную деятельность.

Утром в пятницу, 19 января, сообщение от местного жителя о наблюдении беспилотного летательного аппарата привело к временному закрытию воздушного пространства над Петербургом.

По данным пресс-службы Пулково, было объявлено о введении ограничений на непродолжительный период времени, однако в настоящее время работа аэропорта ведётся по расписанию. Аэропорт функционировал штатно, и ограничения действовали не более 15 минут, не оказывая серьёзного влияния на операционную деятельность.

По информации издания 47news, причиной закрытия воздушного пространства стало обращение в полицию жителя Гатчинского района, который заявил о наблюдении летательного объекта вдоль Киевского шоссе. Однако эта информация пока не подтверждена.

Ранее мы сообщили о том, что ночью в Петербурге сбили беспилотник ВСУ над Угольной гаванью

Фото: Piter.TV

Теги: бпла, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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