Воздушное пространство Петербурга снова закрывали из-за данных о беспилотнике

Аэропорт функционировал штатно, и ограничения действовали не более 15 минут, не оказывая серьёзного влияния на операционную деятельность.

Утром в пятницу, 19 января, сообщение от местного жителя о наблюдении беспилотного летательного аппарата привело к временному закрытию воздушного пространства над Петербургом.

По данным пресс-службы Пулково, было объявлено о введении ограничений на непродолжительный период времени, однако в настоящее время работа аэропорта ведётся по расписанию. Аэропорт функционировал штатно, и ограничения действовали не более 15 минут, не оказывая серьёзного влияния на операционную деятельность.

По информации издания 47news, причиной закрытия воздушного пространства стало обращение в полицию жителя Гатчинского района, который заявил о наблюдении летательного объекта вдоль Киевского шоссе. Однако эта информация пока не подтверждена.

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Фото: Piter.TV