Ночью в Петербурге сбили беспилотник ВСУ над Угольной гаванью

Ночью в Пулково вводили план "Ковер" из-за беспилотника.

Ночью 18 января в Петербурге сбили беспилотник ВСУ. Дрон самолетного типа уничтожили над Угольной гаванью в 00:57.

Как стало известно Piter.tv, информацию об опасном устройстве передали из Твери. Есть информация, что БПЛА пролетел через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Подробности уточняются.

Ночью в Пулково вводили план "Ковер" из-за беспилотника. Причиной стал замеченный над Ленобластью беспилотник ВСУ, который был перехвачен дежурными средствами ПВО.

Ранее на Piter.tv: в правительстве Ленобласти прокомментировали атаку дрона ВСУ.

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