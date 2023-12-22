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Ночью в Петербурге сбили беспилотник ВСУ над Угольной гаванью
Сегодня, 14:59
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Ночью в Петербурге сбили беспилотник ВСУ над Угольной гаванью

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Ночью в Пулково вводили план "Ковер" из-за беспилотника. 

Ночью 18 января в Петербурге сбили беспилотник ВСУ. Дрон самолетного типа уничтожили над Угольной гаванью в 00:57.

Как стало известно Piter.tv, информацию об опасном устройстве передали из Твери. Есть информация, что БПЛА пролетел через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Подробности уточняются.

Ночью в Пулково вводили план "Ковер" из-за беспилотника. Причиной стал замеченный над Ленобластью беспилотник ВСУ, который был перехвачен дежурными средствами ПВО. 

Ранее на Piter.tv: в правительстве Ленобласти прокомментировали атаку дрона ВСУ.

Фото: Unsplash

Теги: беспилотник всу, угольная гавань
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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