Ночью в Пулково вводили план "Ковер" из-за беспилотника

В связи с изменениями был задержан рейс из Еревана.

В четверг, 18 января, аэропорт Пулково в Петербурге ограничивал свою деятельность и активировал план "Ковер". Об этом свидетельствуют данные Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ограничения вступили в силу примерно в 01:30 мск. Причиной стал замеченный над Ленобластью беспилотник ВСУ, который был перехвачен дежурными средствами ПВО. Ещё один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области.

В настоящее время Пулково работает в штатном режиме. Также известно, что в связи с изменениями был задержан рейс из Еревана.

Ранее мы сообщили о том, что с 9 февраля увеличивается число рейсов из Петербурга на Пхукет.

Фото: Piter.TV