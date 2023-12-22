С 9 февраля увеличивается число рейсов из Петербурга на Пхукет

То есть с 9 февраля Аэрофлот будет выполнять три рейса в неделю из Пулково по четвергам, пятницам и воскресеньям.

Аэрофлот увеличивает частоту полётов из аэропорта Пулково на Пхукет. Об этом рассказали в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Аэрофлот с 9 февраля увеличивает количество прямых рейсов из Петербурга на остров Пхукет (Таиланд). В дополнение к двум еженедельным полётам авиакомпания добавляет новый рейс – по пятницам.

То есть с 9 февраля Аэрофлот будет выполнять три рейса в неделю из Пулково по четвергам, пятницам и воскресеньям, обратный рейс из международного аэропорта Пхукета – по вторникам, пятницам и субботам.

Прямые рейсы из Пулково на Пхукет Аэрофлот выполняет с 29 октября 2023 года.

Ранее рейс Петербург – Дубай авиакомпании Flydubai улетел с задержкой на два дня.

Фото: Piter.tv