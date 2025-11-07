На Пхукете усилили охрану после приезда 5 тысяч военных США

Повышенную готовность в пляжной столице Таиланда объявили с 4 по 9 октября.

Правоохранительные структуры курортной провинции Пхукет перешли на усиленный режим службы из‑за прибытия крупной группы американских военных. Общая численность солдат составляет около 5,1 тысяч человек, сообщило агентство PRD.

К патрулированию территории также привлекли служебных собак. Кроме того, командование ВМС США организовало собственные мероприятия по поддержанию порядка и развернуло координационные пункты.

В район Пхукета прибыли два корабля ВМС США, включая авианосец USS George H. W. Bush (CVN‑77). Суда встали на якорь примерно в 3,3 километрах от глубоководного порта в районе Вичит.

Американским военным разрешено свободно отдыхать и посещать туристические зоны острова, таким образом специальных закрытых территорий для них не предусмотрено. При этом им запрещено управлять мотоциклами и передвигаться на них в качестве пассажиров.

Для минимизации рисков полиция Пхукета дополнительно усилила контроль за безопасностью и организовала регулирование дорожного движения на период пребывания военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что россияне на Пхукете пожаловались на вспышку COVID-19.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)