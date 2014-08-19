Женщина скончалась во сне в возрасте 41 года.

В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на генеральное консульство России в Пхукете.

Отмечается, что гражданка РФ проживала на острове Пхукет с двумя детьми. В Магадане живет ее муж, супруги были в разводе. Женщина скончалась во сне в возрасте 41 года.

Российские волонтеры в Таиланде объявили через соцсети сбор средств на авиабилеты для детей скончавшейся россиянки. Кроме того, многие россияне, живущие в Таиланде, предложили помощь детям, оставшимся без мамы.

Ранее мы сообщали, что в новгородском лесу нашли погибшего петербуржца спустя неделю поисков.

Фото: pxhere.com