В новгородском лесу нашли погибшего петербуржца спустя неделю поисков

Мужчина из Петербурга найден мертвым после охоты в Маловишерском районе.

В Новгородской области завершились поиски жителя Санкт-Петербурга, пропавшего во время охоты в Маловишерском районе.

Мужчина исчез в начале октября 2025 года после поездки в одну из деревень региона. К поискам были привлечены сотрудники полиции, МЧС, добровольцы и местные жители. В течение недели результатов не было. Спустя семь дней тело петербуржца обнаружили в лесу — оно было закопано и имело признаки насильственной смерти.

Следствие установило, что к происшествию могут быть причастны трое его знакомых. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате случайного выстрела во время пристрелки оружия. Подозреваемые признались в попытке скрыть тело, чтобы избежать ответственности.

Родственники погибшего сомневаются в версии несчастного случая и настаивают на более тщательном расследовании. В отношении предполагаемых участников происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Назначены дополнительные экспертизы, следственные действия продолжаются.

Фото: Piter.TV