Российские туристы на Пхукете пожаловались на вспышку COVID-19

Новая вспышка COVID-19 на Пхукете испортила отдых туристам из России.

Отдыхающие в Таиланде россияне почувствовали ломоту в теле, высокую температуру и мигрени. После посещения госпиталя стало известно, что у них COVID-19, сообщил Telegram-канал Baza.

Житель Санкт-Петербурга Ибрагим рассказал, что пятеро его друзей подхватили вирус во время отдыха на Пхукете, где недавно зафиксировали новую вспышку пандемии. По его словам, у всех заболевших наблюдается высокая температура и сильные головные боли. Также россиян мучает ломота в суставах. Тяжелее всего COVID-19 переносится ночные часы, ведь из-за сильнейшей жары и обильного потоотделения невозможно нормально спать.

По данным местных властей, Пхукет занимает третье место по уровню заболеваемости коронавирусом после Бангкока и Чонбури. За последнюю неделю на острове зарегистрировали 64 случая заражения.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)