В Петербурге завершается реставрация фасадов Дома специалистов Свирьстроя

Специалисты уже восстановили сложную отделку фасадов из цветной терразитовой штукатурки, подбирая материалы на основе сохранившихся оригинальных образцов.

Петербурге работы по восстановлению фасадов Домов специалистов Свирьстроя вышли на финальную стадию. Комплекс зданий расположен в квартале, ограниченном Малым проспектом Петроградской стороны, Ординарной и Плуталовой улицами. Пресс-служба Смольного отмечает, что этот объект является ярким образцом позднего конструктивизма. С 2018 года здание официально включено в список объектов культурного наследия регионального значения.

Специалисты уже восстановили сложную отделку фасадов из цветной терразитовой штукатурки, подбирая материалы на основе сохранившихся оригинальных образцов. Также были отреставрированы входные площадки из мозаичного бетона, исторические деревянные двери, балконы и оконные рамы.

В администрации подчеркивают, что город системно ремонтирует исторические многоквартирные дома той эпохи. Художественный поиск отечественных архитекторов того времени отражал важный этап развития города и всей страны, поэтому сохранение этих построек для следующих поколений остается приоритетной задачей.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация фасадов дома Полежаева завершится до конца года.

Фото: Правительство Петербурга