Названа возможная причина убийства матери сыном в Петербурге

Мужчина пошел на преступление из-за проигранных денег.

Житель Петербурга проиграл деньги матери на игровых ставках. Это могло стать поводом для убийства женщины, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной матери в Кировском районе. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Источник издания отметил, что сын увидел, как мать пересчитывает деньги, хранившиеся в квартире. После этого он испугался, что женщина не досчитается средств, которые он проиграл на ставках. Мужчина достал нож и нанес ей смертельные удары. Также установлено, что у безработного петербуржца есть судимость за убийство и разбой.

Ранее мы сообщали, что сын зарезал мать и спрятал тело в морозильной камере холодильника на Ленинском проспекте. Мужчина признался в убийстве.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)