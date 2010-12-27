Сын экс-голкипера СКА Максима Соколова напал на собственную мать

Женщину не удалось спасти.

В четверг, 13 июня, в загородном доме экс-голкипера СКА Максима Соколова убили его супругу Ирину. Соответствующую информацию подтвердили в СК.

Инцидент произошел в поселке Романовка. По предварительной информации, на женщину напал ее 18-летний сын Максим Соколов-младший. Свидетелем страшного инцидента стал его 15-летний брат. Подросток успел выбежать из дома, чтобы позвать на помощь соседей. Мальчик заявил, что "в его доме брат пошел с ножом на мать". Когда соседи зашли в загородное владение, то обнаружили тело женщины, а рядом с ней лежал, истекающего кровью, Максим Соколов-младший. Молодого человека немедленно госпитализировали.

Максим Соколов-младший играет в хоккей в петербургской "СКА-1946".

В данный момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Фото:Максим Соколов/вк