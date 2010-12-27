Вратарь "Зенита" Лунев привлекался к уголовной ответственности за кражу

В 2008 году спортсмен пытался украсть куртку за 2,5 тысячи рублей.

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев привлекался к уголовной ответственности за попытку кражи. Об этом сообщает "РЕН ТВ".

По данным телеканала, в 2008 году, когда спортсмену было 17 лет, он пытался украсть куртку за 2,5 тысячи рублей в торговом павильоне на рынке в Москве. Тогда юного голкипера поставили на спецучет. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что Лунева задержали во Внуково за дебош с представителями авиакомпании. Во время медицинского освидетельствования стало понятно, что футболист пьян. В крови Лунева нашли 0,77 промилле. В отношении голкипера составили протокол о мелком хулиганстве.

Фото: fc-zenit.ru