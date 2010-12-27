  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: Лунева задержали в московском аэропорту за дебош
Вчера, 16:53
393
Rybka123

СМИ: Лунева задержали в московском аэропорту за дебош

0 0

По неподтвержденной информации, вратарь находился в состоянии алкогольного опьянения.

Голкипера сборной России по футболу Андрея Лунёва задержали в московском  аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

Сообщается, что вратарь "Зенит" устроил скандал перед рейсом в Петербург. Лунев вел себя неадекватно, чем привлек внимание сотрудников аэропорта. На просьбу успокоится, игрок отреагировал агрессивно, в результате чего футболиста забрали в отдел полиции для оформления протокола. По неподтвержденной информации, вратарь находился в состоянии алкогольного опьянения. В "Зените" данную информацию пока не прокомментировали.

Лунёв возвращался в Петербурге после матча сборной России против Кипра. Подопечные Черчесова одержали победу с минимальным счетом (1:0), а сам голкипер игру смотрел со скамейки запасных.

Фото: ФК "Зенит"

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии