Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

В одном из домов на Большом Сампсониевском проспекте. Медики скорой помощи сообщили, что они обнаружили труп. Тело с гематомами принадлежит 64-летней женщине. Как оказалось, петербурженку избил собственный 39-летний сын, который ранее состоял на учёте в ПНД. Накануне в семье произошла ссора.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разыскивают злоумышленников, напавших с пистолетом на школьников.

Фото:Piter.TV