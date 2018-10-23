В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Петербурге разыскивают злоумышленников, напавших с пистолетом на школьников. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 1 августа, на улице Малой Морской в Адмиралтейском районе. Как оказалось, шестеро неизвестных избили группу школьников. Под угрозой ножа и пистолета они отобрали у детей деньги, документы и мобильные телефоны.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.
Ранее мы сообщали о том, что на Кубинской улице рецидивист вырвал из рук юной тувинки телефон.
Фото:pixabay
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