На Кубинской улице рецидивист вырвал из рук юной тувинки телефон

Мужчину поймала полиция вечером того же дня.

Вечером 30 июля в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что по Кубинской улице женщина бежит за мужчиной, вырвавшим телефон из ее рук. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по городу.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в районе дома №38 неизвестный силой отобрал мобильный телефон у 13-летней жительницы Тувы, после чего скрылся с места. Ущерб составил 5000 рублей. Спустя пару часов в соседнем доме поймали подозреваемого в разбое, им оказался неработающий 39-летний петербуржец с темным прошлым. На счету у грабителя оказались многочисленные кражи, грабежи, отбывание срока за сбыт наркотиков.

Похищенный телефон изъяли, возбуждено уголовное дело о грабеже.

В Выборге поймали магазинного вора с тремя бутылками виски и креветками.

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