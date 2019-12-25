В Выборге поймали магазинного вора с тремя бутылками виски и креветками

В Петербурге также задержали похитителей продуктов.

В минувший вторник, 14 июля, в Выборге поймали воришку, который вынес из гипермаркета в Железнодорожному тупике неоплаченные продукты. Как рассказали в пресс-службе УВО по Петербургу и области, тревожный сигнал из магазина поступил около 21.00.

На месте сотрудники Росгвардии задержали мужчину с тремя бутылками виски и доставили его в полицию. Как выяснилось, парой дней раньше тот же вор украл в другом магазине 17 упаковок с креветками и успешно скрылся с награбленным. Всего мужчина украл товара на 6 тысяч рублей, теперь он стал фигурантом дел о краже и покушении на кражу.

Похожий случай произошел 14 июля и в Петербурге, в маркете на улице Руставели, где сразу трех посетительниц поймали с поличным. Женщины пытались вместе пронести через кассу неоплаченные товары стоимостью 4700 рублей. Женщин также доставили в полицию.

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Фото: Piter.TV