Похититель драгоценностей из храма в Славянке попал на видео

Сейчас его личность устанавливается правоохранителями.

Накануне ночью неизвестный вынес из храма в поселке Славянка ювелирные изделия. Злоумышленник попал на видео.

Как узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах, сообщение о краже поступило на номер "112" в 3 часа ночи 13-го июля. Неизвестный попал в храм "Архангела Михаила", разбив стекло. Затем в полицию в 04:40 обратился настоятель храма. Мужчина похитил ювелирные изделия с иконы, которые являются подношениями прихожан.

Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что самолет из Мурманска в Москву совершил посадку в Петрозаводске из-за курящей в салоне женщины.

Видео: Piter.TV