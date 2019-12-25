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Самолет из Мурманска в Москву совершил посадку в Петрозаводске из-за курящей в салоне женщины
Сегодня, 9:09
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Самолет из Мурманска в Москву совершил посадку в Петрозаводске из-за курящей в салоне женщины

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Дебошира сняли с борта.

В Петрозаводске совершил вынужденную посадку самолет из-за авиадебошира.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что самолет авиакомпании "Победа" рейса Мурманск - Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска из-за авиадебошира. Пьяная пассажирка начала курить в салоне самолета. Женщина, несмотря на запрет, дважды закурила. Сработали датчики задымления.

Командир экипажа принял решение приземлиться и высадить пьяного пассажира. Дебошир передан правоохранителям, а самолет после дозаправки отправился по маршруту.

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Фото: pixabay

Теги: авиадебоширы, курить на борту, новости россии, победа, правила перелета
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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