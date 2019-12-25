Самолет из Мурманска в Москву совершил посадку в Петрозаводске из-за курящей в салоне женщины

Дебошира сняли с борта.

В Петрозаводске совершил вынужденную посадку самолет из-за авиадебошира.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что самолет авиакомпании "Победа" рейса Мурманск - Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска из-за авиадебошира. Пьяная пассажирка начала курить в салоне самолета. Женщина, несмотря на запрет, дважды закурила. Сработали датчики задымления.

Командир экипажа принял решение приземлиться и высадить пьяного пассажира. Дебошир передан правоохранителям, а самолет после дозаправки отправился по маршруту.

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