Правительство РФ утвердило проект соглашения с Казахстаном о начале лётных испытаний ракетного комплекса

Ракета заменит канувший в Лету совместный с Украиной проект "Зенита" и займёт востребованную нишу коммерческих запусков грузов среднего размера, составив конкуренцию американскому "Falcon 9".

Правительство РФ утвердило проект соглашения с Казахстаном о начале лётных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем "Союз-5". Испытания начнутся в 2025 году, а до 2027 года должно быть осуществлено не менее трех пусков "Союза-5". Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Ракета заменит канувший в Лету совместный с Украиной проект "Зенита" и займёт востребованную нишу коммерческих запусков грузов среднего размера, составив конкуренцию американскому "Falcon 9". Помочь в этом должны инновации, делающие доставку грузов на "Союзе-5" экономически очень выгодными. Как уточнили телегрмеры, проект разрабатывался с 2015 года и теперь, судя по конкретным и близким срокам запусков, приближается к своей кульминации.

Отметим, что "Союз-5" это носитель среднего класса, а значит, не конкурент "Ангаре", выпускаемой в легком и тяжелом весе. Кроме того, он изначально планировался для запуска не с отечественных космодромов, а с Казахстана и проекта "Морской старт". В итоге мы получаем укрепление сотрудничества с соседом, удержание "Байконура" для запуска российских ракет, новый привлекательный продукт для рынка космической логистики и массу интересной работы для наших предприятий и КБ. Много на этой недели приятных новостей из сферы отечественной космонавтики, ничего не скажешь. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Путин и Лукашенко обсудили Российско-Белорусскую космическую программу.

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