Путин и Лукашенко обсудили Российско-Белорусскую космическую программу

Белорусские научно-технические предприятия занимаются разработкой и производством оптических систем.

При реализации совместной Российско-Белорусской космической программы сформирована четкая специализация для каждой из стран. Её детали раскрыли Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи с участниками 21-ой экспедиции на МКС в Кремле. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", белорусские научно-технические предприятия занимаются разработкой и производством оптических систем. Многие разработки остались еще с советских времен.

Как уточнили авторы поста, на минском предприятии "Пеленг" давно пошли в серию аппараты дистанционного зондирования, способные с высоты более 500 км делать снимки разрешением в два м на пиксель. А для применения в совместных космических программах припасено оборудование с оптикой, снимающей с этой же высоты с разрешением 0,35 м. Предполагается, что именно такая аппаратура будет поставлена на Российскую космическую станцию. Для другого направления, сотрудничества в рамках лунной программы, эта аппаратура также пригодится.

Итак, как описали космонавтам в двух словах разделение труда между Россией и Белоруссией президенты стран: с России – ракеты-носители, с Белоруссии – оптические приборы. Так что участие белорусов в освоении космоса не будет формальностью или подарком от старших партнеров. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: "Роскосмос"