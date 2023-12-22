Эксперты прокомментировали случаи телефонного мошенничества в РФ

Это сигнал о необходимости четкой системы аналитики, причем не только для профильного министерства.

Общественное давление по теме телефонного мошенничества продолжает нарастать. Аферисты выманивают деньги у доверчивых россиян, открыто заявляют жертве, что ее обманули - и все накопления пойдут на поддержку ВСУ. Как пишут авторы Telegram-канала "Мейстер", МВД фиксирует рост числа тяжких преступлений из-за аферистов с Украины, следовательно, можно говорить про мошенничество уже в контексте проблемы национальной безопасности.



Телеграмеры напомнили, что депутат Александр Хинштейн уже указывал Минцифре, что цепочка "пользовательское сообщение о подозрительном звонке — обязательное исследование маршрута звонка оператором связи" не работает. Это сигнал о необходимости четкой системы аналитики, причем не только для профильного министерства. Чтобы можно было вычислить, кто из операторов способствует мошенникам, и разобраться с первоисточником.

Жесткое, но обоснованное пожелание выражает главред Регнума, которая призывает наших военных добраться до каждого "черного колл-центра" на Украине, который превращает деньги наших людей в снаряды и дроны, атакующие Белгород, Курск, Донецк. А здесь, "на гражданке", нам просто необходима система, способная "прозвонить" всю мошенническую цепочку и оперативно просигнализировать, куда нужно. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали открытие счетов пенсионерам Гагаузии.

Фото: Piter.TV